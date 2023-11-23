محافظ أسيوط يستقبل وفد "الفنون الجميلة بالإسكندرية" لدراسة مخطط الامتداد العمرانى

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية خلال زيارتهم الميدانية المحافظة لدراسة المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني والارتقاء بالبنية العمرانية والعمل على وضع تصور تصميم للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة به خلال مشروع التخرج لمرحلة بكالوريوس العام الجامعي 2023 - 2024.

يأتي ذلك ضمن دراسة تطوير وتنمية قطاع إقليم وسط وجنوب الصعيد، وفي إطار خطة القسم العلمي التي تهدف لتخريج دفعة تتوافق مع علم ومعرفة بالمشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية وأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور خالد صلاح والدكتور أحمد الزيات والدكتور محسن دمرداش مدرسين العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة شروق اليماني والمهندسة دنيا محمد نبيل، مدرس مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والمهندس خالد بكر، رئيس المركز الإقليمي للتخطيط العمراني بأسيوط، والمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس ناجح إبراهيم، مدير الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد، مدير تنفيذ الأعمال بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورأفت كامل، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحي بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بوفد جامعة الإسكندرية على أرض عاصمة الصعيد متمنيًا أن تكون زيارة موفقة وممتعة من كل الوجوه سواء دراسيًا أو ثقافيًا أو على المستوى الشخصي، لافتًا إلى تقديمه كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام مثل هذه الزيارات التي تسهم في خريج متوافق مع سوق العمل وقادر على قيادة مستقبل البلاد واستكمال خطط التنمية التي تعمل على تنفيذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



محافظ أسيوط يستعرض ما تملكه المحافظة من إمكانات المحافظة



واستعرض محافظ أسيوط ما تمتلكه المحافظة من امكانات في مختلف القطاعات فضلًا عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في القطاعات المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحي، الرصف، الأبنية التعليمية والمدارس، البيئة)، وغيرها سواء ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو برامج التنمية المحلية بالصعيد أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير الريف.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة بأسيوط خلال الـ9 سنوات الماضية توازي ما تم تنفيذه خلال عقود، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، فضلًا عن حرص المحافظة على دراسة الآراء والأفكار والأبحاث ومشروعات تخرج الطلاب في تطوير المخطط الاستراتيجي المستقبلي للمحافظة والعمل على الاستفادة منها، خاصة أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية التي تعمل على تحقيقها.

وأشاد الدكتور محمد سعودي، بقسم العمارة، بحفاوة الاستقبال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ الوصول إلى أرض المحافظة وهو ليس بغريب على أهل الصعيد مقدمًا الشكر، والتقدير للواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحرصه على تقديم الدعم الكامل وتذليل كل العقبات خلال الزيارة، وهو ما يعكس مدى التناغم والتعاون بين مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد الزيات أنه تم اختيار مدن عواصم محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا) لعمل دراسة المخطط الاستراتيجي لتنمية وتطوير المدينة ودراسة الامتداد العمراني والارتقاء بالبنية العمرانية لمدن تلك المحافظات، لافتًا إلى حرص الكلية على تنفيذ مثل هذه الزيارات الميدانية منذ 9 سنوات لصقل مهارات طلاب القسم، حيث سيقوم الطلاب بإعداد 15 مشروع تصميم حضري للمناطق ذات القيمة بالمدينة و85 مشروعا معماريا لكل طالب آخر العام الدراسي ليكون بمثابة مشروع التخرج للعام الجامعى لعام 2023م.

وشهد اللقاء عرضًا لطلاب قسم العمارة بعنوان "دراسة المخطط الاستراتيجي لمحافظة أسيوط، ضمن مشروع تطوير إقليم وسط الصعيد، كما تم تقديم الرؤى والأفكار الخاصة بتطوير عدد من المناطق والقطاعات مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة.

يذكر أن برنامج الزيارة لوفد الجامعة يتضمن زيارة معالم مدينة أسيوط كـ(قصر ألكسان باشا، قناطر أسيوط الجديدة)، وجولة حرة بأحياء وشوارع مدينة أسيوط والاستماع لعروض فنية واستعراضية بقصر ثقافة أسيوط، فضلًا عن زيارة معالم أثرية كـ(مقابر مير الأثرية والدير المحرق وقنطرة ومسجد المجذوب ووكالة شلبي)، بالإضافة إلى زيارة مدينة ناصر الجديدة (الهضبة) ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع