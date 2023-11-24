تصريحات الرئيس السيسى فى فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب" تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته، أمس، في فعالية “تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين” باستاد القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

تحت عنوان: مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، ذكرت صحيفة “الأهرام”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من اللغط والكثير من المغالطات حول هذا الأمر، مؤكدًا أن ما يقرب من 500 شاحنة كانت تعبر يوميًا إلى القطاع قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي، لتلبية احتياجات القطاع، وأنه لا يتصور أن يتم غلق المعبر من جانبنا فى ظل تلك الأزمة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى مستهل مشاركة الرئيس في فعالية “تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين” لدعم الشعب الفلسطيني، التي نظمتها مؤسسات العمل الأهلي باستاد القاهرة، أمس الخميس.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، إن هناك بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمعادية أشاعت مغالطات غير حقيقية عن إغلاق المعبر، مشددًا على أن مصر لم تغلق المعبر أبدًا، إلا أنه كانت هناك إجراءات أخرى من الجانب الآخر لضمان وصول المساعدات للناس، مشيرًا إلى أن مصر حرصت منذ اليوم الأول على رفض كل أشكال الحصار والضغط على الشعب الفلسطينى، وذلك من خلال الإجراءات التي تتوافق مع القانون الدولي.

وشدد على أن المعبر لم ولن يغلق أبدًا أمام إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن مصر تحرص دائمًا على القيام بمسئولياتها تجاه الأشقاء، وهى تقوم بجهد استثنائي لدعمهم.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان: الجميع يترقب الهدنة بمعبر رفح، ذكرت صحيفة "الأهرام"، حالة من الترقب والانتظار هيمنت على الجميع في شمال سيناء، وخاصة أمام معبر رفح قبل ساعات من سريان الهدنة المرتقبة، حيث يوجد بالمحافظة العديد من الفلسطينيين العالقين بمدينة العريش، والذين حالت ظروف الحرب الجارية دون دخولهم إلى بلادهم، فضلًا عن المئات من مرافقي الجرحي الفلسطينيين، إضافة إلى مئات الشاحنات وسيارات الإسعاف المتكدسة أمام بوابة ميناء رفح البري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واصلت جهودها على كافة الأصعدة الدبلوماسية والإنسانية لمساعدة أهالي قطاع غزة، وفي هذا الإطار أكد الدكتور لواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ميناء رفح البري يعمل في الاتجاهين منذ بدء الأحداث في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم بمستشفيات مصر المختلفة.

وأكد المحافظ أن هناك انفراجة في دخول الوقود إلى غزة والذي يمثل محورًا مهمًا في خدمة أهالي القطاع، حيث دخل إلى القطاع خلال الفترة الماضية ١٧ صهريجًا من الوقود بأكثر من ٥٠٠ ألف لتر، فضلًا عن إدخال الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية ووصول مئات المصابين من الجرحى الفلسطينيين.

وفي نفس الاتجاه، وتحت عنوان«ضرورة البناء على الهدنة للوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار» قالت صحيفة «الجمهورية»، استنكر وزير الخارجية، سامح شكري عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك الأونروا، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين في قطاع غزة وبما يمثل انتهاكًا سافرًا لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام كذلك وضعية المقار الأممية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية أمس لـ" فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، وذلك للتشارو حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل دعم نشاط الأونروا وعملياتها داخل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن المفوض العام للأونروا، حرص على الاستماع للوزير شكري للتعرف على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية إزاء احتواء الأزمة في غزة، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد ضرورة البناء على هذه الهدنة للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت وذلك باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "خفض أسعار السلع الغذائية وتوافرها بالجودة المناسبة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عقدا اجتماعًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف عطية ،محافظ أسوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع شهد متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى....