"تحيا مصر وفلسطين".. محمود مسلم يكشف أهم ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، إن الكلمة الأهم والقوية في خطاب الرئيس السيسي، اليوم، في احتفالية تحيا مصر فلسطين، كانت حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أضاف مسلم، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أن هذا التصريح جاء وسط الشائعات التي تخرج من إسرائيل ومن الإخوان بأن مصر ستقبل تهجير الفلسطينيين لسيناء مقابل حل أزمتها الاقتصادية، وذلك على الرغم من نفي الرئيس ورفض بايدن لهذه التصريحات.

تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر

وتابع أن الرئيس اليوم قالها قوية إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر وغير مقبولة لأنها ستؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس يلجأ لعبارة "خط أحمر"، في المواقف التي تخص الأمن القومي المصري بشكل كبير.

وأشار إلى أن الرئيس قالها قبل ذلك عندما كان هناك محاولات للتدخلات الأجنبية في ليبيا والرئيس أعلنها بوضوح أنها خط أحمر لأنها أمن قومي لمصر من ناحية الغرب، واليوم الرئيس يعلنها عن تهجير الفلسطينيين.