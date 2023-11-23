خالد أبوبكر: مشهد مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" رسالة للداخل والخارج

علق خالد أبوبكر، علي فعالية مؤتمر تحيا مصر وفلسطين بحضور الرئيس السيسي في استاد القاهرة الدولي.

وقال خلال تقديم برنامج "كل يوم" والمُذاع غبر فضائية "أون"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي أعطي شارة البدء لتوجه قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية للأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة.

أضاف أن مشهد اليوم عظيم ونحن أمام مشهد عروبي شعبوي ينقل رسالة للداخل والخارج"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينيين، بحكم الواجب وحكم الأصول.

أشار إلى أن فلسطين إذا تركها أهلها فلن يعودوا إليها أبدًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي رفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم، وقال إن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر لن يتم السماح به أبدًا.