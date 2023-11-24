السيسى: ما تم جعل الحياة بغزة مستحيلة ويدفع للتهجير ولن نسمح بذلك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات دولية تكفي لإعاشة المدنيين الموجودين بقطاع غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع كل من رئيسى حكومتي بلجيكا وإسبانيا، "تحدثنا عن وجود مناطق آمنة في وسط وشمال وجنوب القطاع تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها، والتي تتراوح بالآلاف للمنازل التي تهدمت".

الهدف هو مساعدة القطاع

وتابع الرئيس السيسي: “الهدف هو مساعدة القطاع، لأن ما يتم الآن عمليًا يجعل بيئة الحياة في غزة مستحيلة، وبالتالي هو دفع وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة، في مصر لن نسمح بذلك".

وواصل: "نحن استقبلنا 9 ملايين من الضيوف لديهم مشاكل أمنية في بلادهم ولكن بلادهم موجودة، ولكن القطاع أمر مختلف تمامًا".