الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس ترقية كهنة جدد من الإسكندرية غدا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس صلاة القداس الإلهي غدًا السبت من الكنيسة المرقسية الكبرى - الإسكندرية

وتابعت المصادر، خلال صلواته القداس الإلهي يترأس البابا تواضروس الثاني صلاة ترقية آباء كهنة برتبة القمصية.

 أبرز المشاركين في صلوات القداس

ولفتت أنه من المقرر أن يشاركه خلال صلوات القداس الإلهي أساقفة الكنيسة كل من الأنبا إيلاريون، والأنبا بافلي، والأنبا هيرمينا، والقمص إبرام أميل وكيل بطريركية الإسكندرية.
وكان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوع الماضي على مدار يومين قداس سيامة كهنة جدد للإسكندرية والقاهرة  وأفريقيا وبلاد المهجر والأقصر.

 وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

أعلن دير أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة، عن إغلاق أبوابه أمام الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد 2023، والذي يبدأ الأحد المقبل.

وأشار الدير في بيان، إلى أنه "بمناسبة صوم الميلاد المجيد 2023، يعلن الدير لزائريه ابتداء فترة الخلوة والهدوء من الأحد 26 نوفمبر 2023، إلى أن يرحب بكم في الجمعة 12 يناير 2024، مع عدم قبول أي استثناءات أو اتصالات تليفونية".

 

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

البابا تواضروس الثاني صلاة القداس الإلهي الكنيسة المرقسية ترقية آباء كهنة ترقية كهنة 2023

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