رحل عن عالمنا صلاح رمزى، شقيق الفنان شريف رمزى، إثر تعرضه لأزمة صحية بعد إصابته بمرض الالتهاب السحائى، وسرعان ما تصدر المرض محركات الإنترنت والسوشيال ميديا لمعرفة أبرز الأعراض وأهم المعلومات عن مرض الالتهاب السحائى.

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مرض الالتهاب السحائى وابرز أعراض الإصابه به، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، بعد وفاة صلاح رمزى، شقيق الفنان شريف رمزى.

بعد وفاة شقيق شريف رمزي.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائى

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائى

يعد الالتهاب السحائى نوع من أنواع العدوى والالتهاب وتصيب السائل والأغشية المحيطة بالمخ، وفى بعض الحالات الحبل النخاعى، بعض الحالات يتم علاجها فى غضون أسابيع، وبعض الحالات الأخرى تكون حياتها مهددة وتتطلب العلاج السريع.

بعد وفاة شقيق شريف رمزي.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائى

بعد وفاة شقيق شريف رمزي.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائى

أعراض مرض الالتهاب السحائى المحتملة لدى أي شخص أكبر من عامين ما يأتي:

1 - حمى شديدة مفاجئة.

2 - تيبس الرقبة.

3 - الصداع الشديد.

4 - الغثيان أو القيء.

5 - التشوش أو صعوبة التركيز.

6 - نوبات الصرع.

7 - النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.

8 - حساسية تجاه الضوء.

9 - فقدان الشهية أو العطش.

10 - طفح جلدي في بعض الحالات.

بعد وفاة شقيق شريف رمزي.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائى

علامات الإصابه بمرض الالتهاب السحائى لدى حديثي الولادة

قد تظهر العلامات التالية على حديثي الولادة والرضع:

1 - الحمى الشديدة.

2 - البكاء المتواصل.

3 - النعاس الشديد أو العصبية.

4 - الإصابه بصعوبة في الاستيقاظ.

5 - الخمول أو الكسل.

6 - عدم الاستيقاظ لتناول الطعام.

7 - قلة تناول الطعام.

8 - الشعور بالقيء.

9 - تكون انتفاخ في الجزء الرخو أعلى رأس الطفل.

10 - حدوث تيبس في الجسم والرقبة.