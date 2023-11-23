ناعية شقيق زوجها شريف رمزى.. ريهام أيمن: "أطيب وأنقى قلب عرفته"

رحل عن عالمنا صباح أمس، الأربعاء، صلاح محمد حسن رمزى، شقيق الفنان شريف رمزي، بعد صراع مع المرض، دام أكثر من عامين، وقررت أسرته تشييع جثمانه ظهر أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وأعربت الفنانة ريهام أيمن عن حزنها الشديد لرحيل شقيق زوجها، ونشرت صورة عبر حسابها على "فيسبوك" تجمع بينهما، وعلّقت عليها: "ربنا يرحمك ويغفرلك يا أحسن أخ وأحسن ابن وأحسن عم وأطيب وأنقى قلب عرفته في حياتي، وحبيب الناس كلها، ربنا يصبرنا كلنا ويربط على قلب أمه.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله، ادعوا له".

جدير بالذكر أن صلاح محمد حسن رمزى كان يعانى من مرض الالتهاب السحائى، وانقطع عنه الأكسجين لفترة ودخل فى غيبوبة، ومن حينها كان يمكث فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حتى وافته المنية صباح أمس الأربعاء.

وتحدث الفنان شريف رمزى، فى يناير الماضي، عن حالة شقيقه الصحية قائلًا: "احتفلت بعيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وإنت طيب، لأنه للأسف ما زال في الغيبوبة اللي دخلها من ٦ شهور"، مضيفًا: "للأسف حالته تتحسن ببطء، يا رب الكابوس ده يخلص، ومأثر بشكل كبير علينا جميعًا.. وربنا ما يورى حد اللى إحنا فيه، وربنا كبير جدًا".

وشهدت جنازة صلاح رمزي انهيار أسرته بالكامل، وبالأخص شقيقه الفنان شريف رمزي، الذي يعاني من صدمة كبيرة، ودخل في نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤه على مواساته ومساندته خلال الجنازة، وأبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي رامي رضوان، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان هشام ماجد، والمخرج محمد شاكر خضير، والمنتج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي.