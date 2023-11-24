الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا تدعو لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا" فيليبي لازاريني، إن توقف القتال في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى اعتبارًا من صباح الجمعة، سيمثل فرصة للوصول إلى المحتاجين، بما في ذلك من هم في شمال القطاع.

وأضاف في بيان بعد زيارته إلى القطاع وهي الثانية له منذ بدء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، إنه شهد "معاناة لا توصف للناس هناك".

وتابع "لازاريني" في بيان: "الوضع الإنساني في غزة أصبح أسوأ بكثير مع استمرار النزوح في القطاع، نستضيف الآن أكثر من مليون شخص في مدارسنا ومنشآتنا في مختلف أنحاء قطاع غزة".

وأكد "لازاريني" دعوته لوقف إطلاق نار طويل الأمد، حين ينتهي التوقف خلال 4 أيام.

وأشار إلى استعداد الأونروا لاستقبال أكثر من 150 شاحنة مساعدات لقطاع غزة كل يوم.

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