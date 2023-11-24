صفية العمرى تكشف قصة تعرضها لعملية نصب باسم الشيخ الشعراوى

للمرة الأولى كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري، عن تعرضها لعملية نصب كبيرة استخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت “العمري”، خلال لقائها في برنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إنها تحدثت مع الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، وأخبرتها بتعرضها لعملية نصب وأن ناس أخذوا أموالها باسم الشيخ الشعراوي.

وأضافت، أن ياسمين الخيام، تحدثت مع الشيخ الشعراوي، وذهبتا لمقابلته وحكت له قصة النصب التي تعرضت لها مؤكدة أنها وقتها لم يضغط عليها أو يفرض عليها الحجاب.

شائعات تعرضت لها صفية العمري مؤخرًا

كما وصفت السوشيال ميديا في الوقت الحالي بأنها أكبر مصيبة حدثت في الكون وتسببت في إفساد الدنيا وجعلت الناس تدخل في متاهات، كما تعرضت للكثير من الشائعات بسببها منها أنها أصيبت بالعمى وأخرى أنها توفيت، وأخرى أنها نقلت لمصحة نفسية مؤكدة أن هذه الشائعات حرام لأن لهم أهل يخافون عليهم.