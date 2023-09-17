"بينها إصابتها بالسرطان وإجبارها على الحجاب".. شائعات هاجمت الفنانة عبلة كامل

تحتفل النجمة عبلة كامل بعيد ميلادها الـ63 اليوم، واستطاعت خلال مشوارها الفني الحافل بالأعمال المختلفة أن تحفر اسمها بحروف من ذهب لدى الجمهور الذي عشق تلقائيتها وبساطتها.

ورغم ابتعاد عبلة كامل عن الظهور في وسائل الإعلام والصحافة ورغبتها في عدم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص حياتها الشخصية أو الفنية، إلا أنها لم تسلم من الشائعات والتي تجنبت الرد عليها، سواءً بالسلب أو الإيجاب.

ونوضح في هذا التقرير أبرز الشائعات التي لاحقت عبلة كامل

1- شائعة إجبارها على الحجاب

تعرضت عبلة كامل فور زواجها من الفنان محمود الجندي لشائعة إجبارها على الاعتزال وارتداء الحجاب، ولكن نفى الفنان محمود الجندي ذلك جملة وتفصيلا في لقاء تليفزيوني له، مؤكدًا أنها اتخذت هذه الخطوة بإرادتها الكاملة ولم يجبرها أحد عليها.

وأكد أنه لم يجبرها على الحجاب ولكن بعد أدائهما فريضة الحج طلبت أن ترتديه بشكل دائم وقالت لي "أنا مش هقلع الحجاب تاني".

وحول موقفه من قرارها بارتداء الحجاب، أكد محمود الجندي، أنه قدم لها الدعم، لكنه طلب منها طلبًا واحدًا فقط أنها إذا اتخذت القرار تكون مقتنعة به 100%، ويكون نابعًا منها ولا تتراجع عنه مرة أخرى.

2- شائعة إصابتها بالسرطان

حاصرت الشائعات الفنانة عبلة كامل عقب اختفائها بشكل غامض بعد تقديمها الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم" وانتشرت شائعة حول مرضها بالسرطان وترددها على أحد المستشفيات الخاصة بعلاج سرطان الثدي ولكن عقب انتشار هذه الشائعات وعلى نطاق واسع خرج زوجها السابق أحمد كمال عن صمته ونفى هذه الشائعات من خلال كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، مؤكدًا أن عبلة كامل بخير ولم يصبها أي مكروه وأنها لا تتابع وسائل التواصل الاجتماعي وليست لها رغبة في الرد على أي شائعة، حيث لا تستخدم الهاتف المحمول أيضًا وتعيش حياة بسيطة وهادئة.

3- شائعة اعتزالها والندم على أعمالها الفنية

لم تتوقف الشائعات التي حاصرت عبلة كامل عند حد المرض والإجبار على ارتداء الحجاب، فقد تم تداول شائعة عن اعتزالها الفن وتبرؤها من كافة أعمالها الفنية عقب رفضها التكريم ضمن الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، وقال نقيب الممثلين أشرف زكى، إنه تواصل مع عبلة كامل من أجل التكريم خلال فعاليات المهرجان ولكنها رفضت وقال إنها بخير ولكنها لا تحب الظهور وقد احترم رغبتها.

يذكر أن عبلة كامل تخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت مشوارها الفني من مسرح الطليعة، حيث شاركت في العديد من العروض المسرحية أبرزها "وجهة نظر" أمام الفنان محمد صبحي.

تزوجت عبلة كامل مرتين، الأولى من الفنان أحمد كمال، والثانية من الفنان محمود الجندي.