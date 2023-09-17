تكره الغروب ولا تكون صداقات جديدة.. اعترافات عبلة كامل فى عيد ميلادها الـ63

تحتفل الفنانة القديرة عبلة كامل بعيد ميلادها ويصادف اليوم 17 سبتمبر، حيث ولدت بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عام 1960 وحصلت على ليسانس الآداب قسم مكتبات من جامعة القاهرة اكتشفها المخرج العالمي يوسف شاهين وتحديدًا خلال بطولتها لمسرحية "مغرمة"، ليطلب مشاركتها في فيلم "وداعًا بونابرت".

طقوس وأسرار فى حياة عبلة كامل

وعلى الرغم من المشوار الفني الطويل والمميز الذي قدمته عبلة كامل، طوال رحلتها الفنية، إلا أنها كانت دائمًا تفضل الابتعاد عن الأضواء ونادرًا ما كانت تتحدث عن أسرار حياتها الشخصية والفنية خلال لقاءات تليفزيونية وصحفية معدودة، مما جعل الكثير يبحث عنها، لذا نستعرض لكم أبرز اعترافات عبلة كامل في لقاءاتها النادرة.

أكدت "عبلة" في حوار نشر على مجلة المصور عام 1989، أنها لا تحب فترة الغروب، قائلة: أقفل الشبابيك والأبواب حتى تبدو هذه الفترة دون أن أراها، ولو كنت خارج بيتي إما أن أعود قبل الغروب بفترة أو بعدها بفترة معقولة، حتى أتحاشى وجودي في الطريق فترة الغروب، ولا أجد تفسيرًا أو تبريرًا لكل هذه الأمور".

وعن طقوسها التي تتبعها عندما تتعرض لأى مشاكل قالت: عندما أكون في حالة نفسية سيئة أهرب بالنوم، وهذا حال كثير من الناس، ولا أكون صداقات جديدة، صداقاتي تكونت على مدى سنوات العمر المبكر، وكثيرًا منها بدأ منذ الطفولة، ولابد أن تكون أشياء كثيرة مشتركة بيني وبين صديقاتي حتى تبقى وتستمر.

تدين بالفضل للمخرج يوسف شاهين وكانت تحلم بـ الأوسكار

وفى حوار آخر أجرته الإعلامية سلمى الشماع مع عبلة كامل، عام 1986، وتحديدًا فى كواليس تصوير فيلم «البنات والمجهول» بقيادة المخرج هشام أبوالنصر، وفي ذلك الوقت لم تكن عبلة كامل أتمت عامًا على انطلاقتها الفنية.

قالت عبلة كامل إنها تدين بالفضل للمخرج يوسف شاهين، الذي اكتشفها وقدمها، بعد أن شاهدها في مسرحية على مسرح «الطليعة» بعنوان «مغرمة»، وطلبها على الفور للمشاركة في فيلم «وداعًا بونابرت»، ومن ثم جاءت الانطلاقة الفنية في مسرحية «وجهة نظر» مع الفنان القدير محمد صبحي.

وأضافت عبلة كامل، خلال حوارها مع الشماع، أن طموحها كبير جدًا، لدرجة أنها تتمنى أن تحصل على «أوسكار».