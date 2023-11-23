معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة و"الدستور"، إن مصر بما تعاني من أزمة اقتصادية تعلمها كل الأطراف الدولية، مؤكدًا أنه لا يستبعد أن تكون هذه الدول طرفًا فيها، إلا أن مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة حشدت العديد من المساعدات لغزة.

وأضاف الباز، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها خطة بأن يكون الاحتياطي الاستراتيجي لها كافيًا لمدة 6 أشهر، لكنها تأخذ منه وتحشده وتدخله من معبر رفح للأشقاء في فلسطين، سواء كانت مساعدت غذائية أو طبية أو غيرها.

وأكد أن الموقف الذي ترجم القوة المصرية في أعلى مستوياتها هو رفض مصر خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح بعد رفض دخول المساعدات الإنسانية؛ لأنهم كانوا يبحثون عن نجدة رعياهم دون النظر للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر أدخلت مساعدات إنسانية لغزة تقدر بـ80% من حجم المساعدات.

غزة تحتاج إلى 300 شاحنة مساعدات يومية

وأشار إلى أن غزة خلال هذه الأيام تحتاج 300 شاحنة مساعدات ومصر تعلن موقفها، وفي نفس وقت فاعلية "تحيا مصر وفلسطين"، يوجد هذا الحشد من شاحنات المساعدات لتتوجه لمعبر رفح، وهذا إحراج لدول مختلفة تتحدث عن الإنسانية، ولا بد أن يتحول هذا الكلام لواقع ومساعدات للشعب الفسطيني.