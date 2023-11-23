تحليل مضمون.. محمد الباز يقرأ ما بين سطور الرئيس حول "الخط الأحمر"

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن المواجهة الساخنة في خطاب الرئيس السيسي، اليوم في فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، هى أن تهجير الفلسطينيين لسيناء خط أحمر ولن تقبله مصر.

أضاف الباز خلال تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن الرئيس لا يتحدث عن اللحظة الراهنة، لكن لإدراك صانع القرار المصري أن هذه الخطة قد تخمد الآن وقد تظهر مجددًا، مؤكدًا أن مصر تمارس سياستها الخارجية برشد وتعقل وحكمة ونحن أمام رئيس لا يسرف في استخدام تعبير "خط أحمر"، فمصر تعرضت لمشاكل كثيرة جدًا ولم ترددها مصر سوى مرتين فقط.

وتابع أن المرة الأولى التي قالتها مصر فيها كانت في "ليبيا" وأنها خط أحمر، واستخدمتها اليوم في قضية التهجير، موضحًا أن مصر تتعامل برشد وحكمة حتى لا يفقد هذا المصطلح قوته أمام المجتمع الدولي؛ لأنه لو تم ترديده كثيرًا يفرغ من مضمونة.

إسرائيل ومن خلفها يستند على الزمن لتجديد فكرة التهجير

أشار إلى أن مصر عندما أعلنت أن ليبيا خط أحمر لم يتخط أحد هذا الخط، وكلام الرئيس اليوم ليس على اللحظة الراهنة، لكن لما هو قادم، لأن الرئيس يعلم أن الغرب تراجع عن فكرة تهجير الفلسطينيين، لكنه يعلم أنها تردد كل فترة وأن إسرائيل ومن خلفها يستند على الزمن في تجديد هذه الفكرة.