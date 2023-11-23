الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد إشارة الرئيس السيسى بالتحرك.. أبوهشيمة الخير تشارك بالآلاف من البطاطين والمواد الغذائية لغزة

جريدة الدستور

شاركت مؤسسة أبوهشيمة الخير بالآلاف من البطاطين والمساعدات الغذائية في أكبر قافلة إنسانية يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاء  في غزة على مواجهة التداعيات الناجمة عن تعرضهم للقصف المستمر من قبل الكيان المحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

بدأت قوافل أبوهشيمة الخير في التحرك نحو معبر رفح بعد إشارة الرئيس السيسي من قلب ستاد القاهرة بتحرك السيارات.

كانت مؤسسة أبوهشيمة الخير من أولى المؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، وشاركت في قافلتين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن جانبه كان قد أعلن النائب أحمد أبوهشيمة، مؤسس أبوهشيمة الخير دعمه للقضية الفلسطينية، وطالب مرارًا بتحمل المجتمع الدولي مسئوليته أمام ما يرتكب من مذابح وإبادة جماعية من قبل الكيان المحتل بحق الأشقاء الفلسطينيين.

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بعد إشارة الرئيس السيسى بالتحرك.. أبوهشيمة الخير تشارك بالآلاف من البطاطين والمواد الغذائية لغزة

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