الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالناصر: الخط الأحمر المصرى سيكون فاصلًا فى مسار القضية الفلسطينية

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن كلمة الرئيس السيسي، مساء اليوم خلال مؤتمر "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين "، جاءت متضمنة العديد من الرسائل المهمة وتأكيدًا للدور المصري الثابت والراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

رفض مخططات التهجير للفلسطينيين 

وأضاف عبدالناصر، في مداخلة هاتفية عبر راديو النيل، الخميس، أن الرئيس السيسي رسم خلال كلمته خطًا أحمر جديدًا وهو رفض مصر مخططات التهجير التي تسعى لها إسرائيل، مؤكدًا أن الرفض المصري لتلك النقطة يعود إلى الحرص على عدم تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل مسارًا فاصلًا في القضية الفلسطينية.

وأكد مدير تحرير الدستور أن مصر نجحت في فرض رؤيتها فيما يتعلق برفض مخططات التهجير على الجانب الأوروبي والأمريكي، وهو ما ظهر في تغيير النظرة الأوروبية والأمريكية وإعلانهم رفض تلك المخططات ودعم الموقف المصري.

حرص مصري على إدخال المساعدات 

أشار عبدالناصر إلى أن ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته اليوم بأن معبر رفح لم يغلق يومًا، يأتي تأكيدًا على أن الدولة المصرية مارست دورها الإنساني في دعم الأشقاء من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي تم تقديمها للأشقاء على مدار الفترة الماضية من خلال إدخال ١٢ ألف طن من المساعدات عبر ١٣٠٠ شاحنة.

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جهود مصر في إقرار الهدنة 

وأشاد مدير تحرير الدستور بجهود الدولة المصرية والإعلان عن نجاح الوساطة المشتركة مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة يتم تطبيقه صباح غد الجمعة، مؤكدًا أنه على الجميع أن يسهم في تنفيذ الرؤية المصرية بأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة.

محمد عبدالناصر الدستور راديو النيل الرئيس السيسي القضية الفلسطينية مخططات التهجير قطاع غزة تحيا مصر

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