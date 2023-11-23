الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي "2024- 2025"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي  2024/2025 للديوان العام وأحياء المحافظة  ومدينة بورفؤاد.

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حضر الاجتماع كل من اللواء عاطف وجدي السكرتير العام،  وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري عموم  مديريات الاسكان، الطرق، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، مديري هيئات المرافق المتنوعة،  وعدد من الأجهزة التنفيذية.

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محافظ بورسعيد يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024/2025

واستعراض الاجتماع ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها وفق “رؤية مصر 2030” وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للعام المالي الجديد 2024/2025 والتي تهدف لاستكمال  خطط التنمية وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في  السنوات الماضية أشاد بها  الجميع علي مستوي الدولة.

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واستعرض محافظ بورسعيد، المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج  الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء  و المحددة  والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

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وأكد محافظ بورسعيد، أن الخطة الاستثمارية،  ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين،  فضلا عن تطوير المناطق السكنية،  والمجمعات الخدمية،  والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد2024/ 2025.

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محافظة العام المالي بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للعام المالي الجديد 2024 2025

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