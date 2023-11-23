بحضور الخطيب.. الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لميدياما

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

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موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه وكريم الدبيس فى الدفاع

مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب

حسين الشحات وبيرسى تاو وموديست أو كهربا فى الهجوم.