الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بحضور الخطيب.. الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لميدياما

الخطيب وخالد بيبو
الخطيب وخالد بيبو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

اقرأ أيضا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة المفتوحة الناقلة

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه وكريم الدبيس فى الدفاع

مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب

حسين الشحات وبيرسى تاو وموديست أو كهربا فى الهجوم.

الاهلى مران الأهلي موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا محمود الخطيب موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة المفتوحة الناقلة

قبل مواجهة ميدياما.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية غانا

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

"تحيا مصر ـ فلسطين": مساعدات معبر رفح "تغلق" أفواه المشككين

كيف تخطت الفنانة هنا الزاهد أزمة انفصالها عن أحمد فهمي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء