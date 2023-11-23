مدير الأهرام للدراسات: جهود مصر وراء تغيير الرأي العام الدولي تجاه أحداث غزة

قال د.محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به، حيث رفض الرئيس السيسي المخطط الصهيوني الخاص بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء والدول المجاورة، لذا يمكن القول أن موقف مصر من الأزمة كان واضحًا.

أضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي أكد اليوم أن أي تهجير قسري لشعب فلسطين ماهو إلا تصفية للقضية الفلسطينية.

وتابع أنه نتيجة للجهود المصرية الملموسة تغير الرأي العام الدولي تجاه الأحداث في فلسطين إلى حد ما.

أشار إلى أن هناك بعض الأصوات الصهيونية والغربية الداخلية التي مازالت تريد استغلال حادث 7 أكتوبر لتحقيق الأهداف المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية وفرض تهجير قسري على الأشقاء الفلسطينيين.