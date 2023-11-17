الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرحات: مصر تحولت لوجهة لكل المبادرات السياسية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الفلسطينية

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن  مصر تحولت لوجهة لكل المبادرات السياسية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الفلسطينية.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجانب الإسرائيلي عجز عن تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها في بداية العدوان على غزة، فهو لم يقض على حماس كما أعلن، ولا توجد مؤشرات على ذلك، فقط كل ما نراه هو التدمير، ما يعكس سؤالًا أكثر أهمية، وهو الهدف الحقيقي من هذا العدوان غير سقوط الشهداء المدنيين.

وأوضح محمد فايز فرحات، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مستقبل قطاع غزة، وأى تعامل مع مستقبل القطاع يجب أن يكون بناء على أسس واضحة، وهى أن قطاع غزة مع الضفة الغربية هو جزء من مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية، وجزء من وحدة استراتيجية واحدة، وأن يكون هناك أفق سياسي يتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام.

مصر المبادرات الازمة الفلسطينية الضفة غزة

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