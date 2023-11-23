"الحركة الوطنية": مصر ستبقى الراعي الأول لحق الشعب الفلسطيني

شارك وفد من حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رءوف السيد، في فعاليات المؤتمر الجماهيري "تحيا مصر لدعم فلسطين" الذي تم تنظيمه في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ووسط حضور غفير من المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد رءوف، في تصريحات الخميس، على هامش مشاركته في مؤتمر "تحيا مصر لدعم فلسطين" أن الموتمر يأتي انعكاسًا وتأكيدًا على حجم التلاحم الشعبي مع القضية الفلسطينية ومساندة حق الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وفي إقامة دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية وشعبها العظيم ستظل داعمة ومساندة للاشقاء الفلسطينيين بغض النظر عن محاولات التحريض والتشويه والهجوم المتواصل علي مصر من قبل بعض الجهات، مشددًا على أن هذا الدور يأتي انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والتاريخية التي تعتبر فلسطين وقضيتها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وستظل مصر كما هى بمواقفها وسياساتها المعتدلة المتوازنة لن تتغيير ولن تتبدل، وستبقي هي الحصن والحضن ليس لفلسطين فقط بل لكل العرب.

أوضح رءوف، على هامش مشاركته في مؤتمر جماهيري، أن مصر حاضنة لملايين اللاجئين العرب يعيشون في أرضها ووسط شعبها بلا أي قيود أو شروط وباتت مصر بمثابة الوطن الحامي والحاضن لـ هؤلاء اللاجئين، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر جاءت معبرة عن حجم الدعم المصري لفلسطين، مؤكدة الدور التاريخي وأن مصر ستظل الراعي الاول لحق الشعب الفلسطيني من أجل الحصول علي حقوقه المشروعة، وأن رفض مصر للتهجير القسري لأهل غزة إلى الدول المجاورة، جاء من أجل حماية السيادة المصرية أولًا ثم حماية القضية الفلسطينية ذاتها من التصفية.