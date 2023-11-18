السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الحركة الوطنية: ندعم السيسي للحفاظ على مكتسبات تحفظ للوطن أمنه واستقراره

دعم الحزب للرئيس
دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية يأتي انطلاقا من منظور وطني مرتبط بظروف مرحلة حرجة تمر بها الدولة المصرية في ظل محيط اقليمي ملتهب وظروف دولية متوترة على كافة الأصعدة.

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جاء ذلك خلال كلمة له منذ قليل في مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم الرئيس السيسي ومشددًا علي اننا في يوم من أيام الوطنية المصرية يوم يعكس وجود إرادة حقيقة لدي كل المشاركين بضرورة الحفاظ علي ما تحقق في الوطن من مكتسبات تحفظ له امنه واستقراره وبقاؤه قويًا متماسكًا بعيدًا عن الصراعات الإقليمية التي سبق وأسقطت دول وخربت أوطان وشردت شعوب.

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلًا: نحن هنا اليوم ليس لمجرد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الجارية إنما نحن هنا من أجل مصلحة الدولة ومن أجل مصير الشعب وحقه في ان يعيش داخل حدوده آمنًا مستقرًا بعيدًا عن أي نزاعات إقليمية، فما نشهده في محيطنا الإقليمي وعلي كافة الحدود من توترات وحروب وصراعات يؤكد حجم الخطر المحيط بنا وبدولتنا ويعكس جسامة المؤامرات الدولية التي تستهدف جر مصر وتوريطها في آتون حروب ونزاعات تستهدف إسقاط الدولة وإفقار الشعب والاستيلاء علي مقدراته وثرواته.

ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية 

وأضاف اللواء رؤوف خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية أن الخطر المحدق بنا يدفعنا نحو ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية ضد كل مساعي الاختراق الداخلي والخارجي وضد حملات التشكيك والتشويه وضد كل من يريد النيل من أمن مصر وسلامتها  مشيرًا الي اننا أمام مهمة وطنية ومسئولية قومية تقع علي عاتق الأحزاب ورموز العمل السياسي ورجال النخبة مهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع مهمة تستهدف استكمال مشوار البناء والمضي قدمًا في المسار الذي الذي رسمه الشعب المصري العظيم خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو عام 2013 واستكمال كل ما بدأته الدولة المصرية والقيادة السياسية من إنجازات يشهد بها القاصي والداني في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأردف اللواء رؤوف خلال كلمته بمؤتمر تحالف الاحزاب المصرية موضحًا أن مهمتنا الحقيقية هي قدرتنا الحقيقية في الوصول الي الناس والحشد أمام اللجان وتحفيز الناخبين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية على اعتبار أنها انعكاس لأهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في إحداث التغيير المطلوب الذي يخدم المسار الديمقراطي ويخلق حراك سياسي يخرج بنا من حالة الغبن والشعور بالتهميش أو الإقصاء لهذا أو ذاك.

واختتم رؤوف السيد علي كلمته قائلًا: نحن أمام مرحلة مهمة وتوقيت مفصلي يلقي عاتقنا مسئولية ضخمة لابد وان نكون جميعاُ اهلًا لها.. واثق أنكم جميعا قادرون على تحملها.

اللواء رؤوف السيد علي الحركة الوطنية المصريه انتخابات رئاسة الجمهورية الدولة المصرية تحالف الاحزاب

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