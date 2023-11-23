الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيلاروس تشدد الإجراءات ضد مواطنيها المقيمين فى الخارج

لوكاشنكو
لوكاشنكو

صدر فى بيلاروس، اليوم الخميس، مرسوم حكومي يقضي بوجوب تقديم المواطنين الراغبين فى العيش بشكل دائم في دولة أخرى طلب لهيئة الهجرة في مينسك.

وقضى المرسوم بأن يتم البت في الطلب خلال 35 يوما على أساس المعلومات المتاحة بشأن المتأخرات الضريبية وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والأحكام الجنائية السابقة.

ولم يكن يتعين على المواطنين في السابق سوى إبلاغ القنصلية البيلاروسية في الدول الأخرى بشأن الحصول على تصريح إقامة هناك.

وتشدد الدولة التي كانت جمهورية سوفيتية الضغط على من يعيشون في الخارج من المواطنين، حيث أبلغتهم السلطات مؤخرا بضرورة الحصول على جوازات سفرهم من داخل بيلاروس وليس من الخارج. وهذا يعني ضرورة عودة البيلاروسيين إلى الوطن مرة كل عشر سنوات على الأقل لتجديد وثائقهم سفرهم.

ويُعتقد أن عدد البيلاروسيين الذين يعيشون في الخارج يبلغ نحو 5ر1 مليون نسمة. وفر بعضهم من قمع الحاكم أليكسندر لوكاشينكو. ويبلغ التعداد السكاني في بيلاروس أكثر من تسعة ملايين نسمة بقليل.

وارتفع عدد اللاجئين السياسيين من بيلاروس في أوروبا بشكل كبير، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها لعام 2020، وفيها تمسك لوكاشينكو بالسلطة وأمر الشرطة والقضاء بإطلاق حملة إجراءات صارمة ضد المتظاهرين.

بيلاروس مرسوم حكومي مينسك دولة أخرى الهجرة

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