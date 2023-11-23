غدًا.. اجتماع لقيادات حملة المرشح الرئاسى فريد زهران استعدادًا للانتخابات الرئاسية

تواصل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عقد مؤتمراتها بالمحافظات المختلفة، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

خطة عمل الحملة

وتعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، غدًا الجمعة، اجتماعًا موسعًا بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة المقبلة.

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وتعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا، السبت المقبل، بقرية صول بمركز أطفيح لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جدير بالذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم، ومؤتمرين بمحافظة أسوان.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر المقبل.

مؤتمر جماهيري في إدفو

وعقدت الحملة مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة إدفو الأربعاء، وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال كلمته: “لسنا فقراء، ولكن المشكلة في ترتيب الأولويات”.

فيما قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، إن نساء أسوان يستحققن الأفضل، مضيفة: كلنا نعاني والمرأة تتحمل العبء الأكبر.

وأضافت أميرة صابر أن الصعيد يستحق الأفضل، مصر كلها تستحق الأفضل، لافتة إلى أن أولويات التنمية يجب أن تبدأ بالصعيد، فالصعيد يستحق الأفضل، معًا للتغيير.

وفى كلمته، قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حمله المرشح الرئاسي فريد زهران، إن التغيير السلمي يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الحاجة لانتخابات محلية لمراقبة ومحاسبة الهيئات المتقاعسة، وأن تلك الخطوة هي التي تعيد صورة مصر التي يحلم بها الجميع.