الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. اجتماع موسع لحملة فريد زهران لبحث خطة عملها الفترة المقبلة

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران اجتماعًا موسعًا غدًا الجمعة للحملة بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة المقبلة.

مؤتمر جماهيري بأطفيح السبت 

ومن المقرر أن تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرًا جماهيريًا السبت المقبل بقرية صول بمركز أطفيح بالجيزة، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجة الانتخابي، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جدير بالذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم، ومؤتمرين بمحافظة أسوان.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر المقبل.

مؤتمر جماهيري أمس في إدفو

وكانت قد عقدت الحملة مؤتمرًا جماهيريًا أمس الأربعاء بمدينة إدفو، وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري بإدفو: إننا لسنا فقراء، ولكن المشكلة في ترتيب الأولويات.

فيما قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، إن أسوان تستحق الكثير، نساء أسوان يستحققن الأفضل، مضيفة: كلنا نعاني والمرأة تتحمل العبء الأكبر.

وأضافت أميرة صابر أن الصعيد يستحق الأفضل، مصر كلها تستحق الأفضل، لافتة إلى أن أولويات التنمية يجب أن تبدأ بالصعيد، فالصعيد يستحق الأفضل، معًا للتغيير.

وفى كلمته، قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حمله المرشح الرئاسي فريد زهران، إن التغيير السلمي يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الحاجة لانتخابات محلية لمراقبة ومحاسبة الهيئات المتقاعسة، وأن تلك الخطوة هي التي تعيد صورة مصر التي يحلم بها الجميع.

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