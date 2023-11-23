الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يضم متابعين من 34 دولة.. تدشين ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية

مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت

أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في بيان مُشترك يضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين، عن التوافق على تشكيل ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ويضم الائتلاف كل من "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر". ويضم الائتلاف متابعين من 34 دولة حول العالم.

المتابعة المحلية والدولية للانتخابات الرئاسية

ويأتي تأسيس ائتلاف "نزاهة" من منطلق إيمان المنظمات سالفة الذكر بأهمية التكامل بين المتابعة المحلية والدولية للانتخابات الرئاسية وتقييم العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المُتعارف عليها للانتخابات الحُرة والنزيهة.

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المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا

وتوافق أعضاء الائتلاف على أن يكون السيد "كوفي كانكام" رئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ورئيس مؤسسة إليزكا، رئيسًا لائتلاف نزاهة، وأن يكون السيد "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان متحدثًا رسميًا باسم الائتلاف.

وأكد الائتلاف على التزامه بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العمليات الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الائتلاف يستند بشكل رئيسي إلى المعايير الدولية المُتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابى.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 5 منظمات أجنبية لانتخابات الرئاسية المصرية 2024 إليزكا غانا هيومان رومانيا

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