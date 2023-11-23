الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد المصريين في الخارج يستعد لتدشين غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يجري على قدم وساق الانتهاء من الإعدادات الخاصة لتجهيز غرفة عمليات الاتحاد العام للمصريين في الخارج من مقر المركز الرئيس بالقاهرة لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة ومجلسي النواب والشيوخ ورموز من رجال الصحافة والإعلام.

اجتماعات عبر منصة "زوم"

يحرص الاتحاد العام على متابعة العملية الانتخابية من خلال أعضاءه وفروعه المنتشرة في أنحاء العالم، وقد عقد الاتحاد العام للمصريين عدة اجتماعات عبر منصة زوم مع الحملة الرسمية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي للترتيب حول حشد المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما عقد اجتماعات أخرى مع فروعه في كافة انحاء العالم للوصول إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة.

هذا وقد استعدت مجموعات من المصريين في كل أنحاء العالم للعملية الانتخابية بكافة أوجه الدعاية والدعم والإمكانات اللازمة وسيكون أول يوم لموعد الانتخابات عطلة رسمية لكافة العاملين في الخارج في المنطقة العربية وثاني يوم يعتبر إجازة عند البعض الآخر، واليوم الثالث أيضا إجازة في المنطقة الأوروبية وأمريكا وينتظر الكثير من المواطنين في مصر بشائر النتائج الوارده من دوائر الخارج.

العرس الديموقراطي لا بد وأن يكتمل بتفوق الرئيس السيسي

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن العرس الديموقراطي لا بد وأن يكتمل بتفوق الرئيس السيسي واكتمال الحياة الديمقراطية والإنجازات والمشروعات الكبرى، لا سيما وأن التحديات التي تشهدها المنطقة تحديات جسيمة تحتاج إلى قائد لديه الخبره المناسبة في قيادة الدوله المصرية المحورية الرائده بين أشقائها العرب والكتلة الإفريقية. 
 
وأضاف أحمد أن الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج يوم ٣،٢،١ ديسمبر ٢٠٢٣ أيام الجمعة والسبت والأحد، وأن الوطن في حاجه لأبنائه في الخارج وأن جموع المصريين تنتظر من إخوانه في الخارج الكثير، وهي دعوة أرجو الوفاء بها للمشاركة للتعبير عن ارتباط أبناء الخارج بالوطن الأم.

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