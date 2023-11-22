المرشح الرئاسى حازم عمر يكشف أول قراراته بالمحور الاجتماعى حال فوزه فى الانتخابات

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن أهم ملفين في المحور الاجتماعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن أولوياته هي أولويات المواطن.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الفروق الأكاديمية قديمًا بين التعليم العام والخاص ليست كبيرة، لكن اليوم الفرق أصبح كبيرًا جدًا".

كما أشار المرشح الرئاسي حازم عمر إلى أن نوعية وجودة التعليم العام تحتاج إلى رعاية بشكل مكثف وعاجل وفوري، متابعًا أن جودة التعليم العام من 30 سنة كانت أعلى من جودة التعليم الخاص والدليل أن أوائل الجمهورية كانوا خريجي المدارس العامة وليس الخاصة.

ضريبة استثنائية 5% لمدة 3 سنوات من المؤسسات المالية والمصرفية والمدارس والجامعات الخاصة

وتابع أن جودة التعليم العام حاليًا صعبة جدًا وتحتاج أموالًا لكي يطورها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مضيفًا: "لذلك سأقوم بإنشاء صندوق داخل الموازنة العامة للدولة ليكون تحت رقابة البرلمان وسأحصل ضريبة استثنائية 5% لمدة 3 سنوات من المؤسسات المالية والمصرفية والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة".

وأكد أنه يرفع شعار الجميع للتعليم، مشددًا على أننا لدينا واجب لتطوير التعليم العام من أجل مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.