الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرشح حازم عمر: "لدينا المؤهلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية"

حازم عمر
حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه ترشح للانتخابات الرئاسية المصرية ببرنامج من الحزب، مؤكدًا أن الحزب لديه فريق وتنظيم وقواعد شعبية اكتسبها على مدار 10 سنوات وخبرات انتخابية متعددة.

وأضاف المرشح الرئاسي، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": "لدينا الحد الأدنى الذي يؤهلنا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أنه يثق في برنامجه الانتخابي بشكل كبير جدًا ويؤمن به.

حازم عمر: التحديات الاقتصادية والسياسية على رأس أولوياتنا

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر: "أثق أيضًا أن الشعب والدولة المصرية الآن في حالة استقرار، وأنه آن الأوان للانتقال إلى أهداف وأولويات مختلفة للدولة".

وأشار إلى أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة كانت نتيجة للتقلبات السياسية العنيفة في 2011 و2013، وكانت أمنية بامتياز أما الآن التحديات اقتصادية وسياسية.

المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الحياة الحياة اليوم

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