حملة حازم عمر تثمن جهود الدولة المصرية للوصول إلى هدنة فى قطاع غزة

ثمنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، خاصة مع إتاحة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

مؤتمر انتخابي بمحافظة الإسكندرية

وتنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المؤتمر الانتخابي الثاني، بعد غد الجمعة، بمحافظة الإسكندرية.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

فيما دعا المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، جميع المواطنين بالمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد عمر أن على كل المصريين التعلم من أخطاء الماضي واستلهام الدروس المستفادة من خلال التجارب السابقة، مضيفًا: “المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على الجميع، حتى نستطيع النهوض بمصر والتقدم للأمام”.

لقاءات مع أمانات الشعب الجمهوري



فيما عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور كريم سالم، أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية- عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور كريم سالم، رحب فيها بالحضور من أمانة التدريب والتثقيف، مؤكدًا أن الحزب يعمل بشكل قوي على تأهيل جميع أعضاء الأمانة لكي يكونوا قادة للحزب بمواقعهم، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

وتنظم الحملة سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.