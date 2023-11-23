"تحيا مصر وفلسطين": ممر شرفى من المساعدات والشاحنات لاستقبال الرئيس السيسى

استقبل شباب "التحالف الوطني" ومؤسسة "حياة كريمة" الرئيس السيسي بممر شرفي من المساعدات والشاحنات إيذانا بوصوله مقر مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، إذ حرص الرئيس السيسي على توجيه كلمة مشيدًا بشباب مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول للتخفيف عن أهلنا في فلسطين، من كل الجهات وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالجهد المبذول من جميع المصريين، للتخفيف عن أهل فلسطين في الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز": "أنا سعيد أني موجود معاكم النهاردة، وبالجهد المبذول، والشباب والشابات اللي موجودين في الأيام الصعبة اللي قدرنا نخفف بيها عن أهالينا في فلسطين".