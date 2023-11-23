"إي-فاينانس" تُضِيف العديد من شركات التكنولوجيا العالمية إلى منصتها المتكاملة للحوسبة السحابية

قامت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بالكشف عن توسعاتها الأخيرة في مجال خدمات الحوسبة السحابية، حيث أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية رائدة.

ومن بين هذه الشركات: Splunk، Veeam، Ivanti، LogRhythm، TrendMicro، Sophos، Broadcom، Xerox NetScout، التي انضمت إلى قائمة متنوعة من الشركات العالمية على منصة "إي فاينانس" للحوسبة السحابية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لحاجات السوق المصري، حيث تسعى الشركة لتقديم حلول تكنولوجية شاملة من خلال تعاونها مع شركات عالمية.



بفضل هذه الشراكات الجديدة، ارتفع عدد الخدمات على منصة "إي فاينانس" للحوسبة السحابية إلى 200 خدمة متنوعة.

يتمثل التكامل بين هذه الخدمات في تقديم حلول تقنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها أو نطاقها الجغرافي، مما يعزز من قدرتها على التكيف مع التحول الرقمي وتحسين أدائها بشكل مستدام.



تأتي هذه التوسعات كمتابعة لإطلاق "إي فاينانس" لأول منصة متكاملة للحوسبة السحابية في مصر، خلال معرض "Cairo ICT2022".

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة لدعم الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.



وفي تصريحه، أكد إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس"، على أهمية هذه الشراكات في دعم التحول الرقمي في مصر.

وأشار إلى أن التطوير الكبير الذي شهدته المنصة يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وخدمة مختلف القطاعات بما في ذلك الشمول المالي والشركات الناشئة.



يُشير سرحان إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الحالية والمستقبلية، ويعكس التزام "إي فاينانس" بالتطور المستمر ومتابعة أحدث تطورات مراكز البيانات العالمية.

يُذكر أن المجموعة حازت على شهادة الجودة ISO 20001 في تشغيل الحوسبة السحابية، وهي ضمن قائمة أفضل 200 مقدم للخدمة على مستوى عالمي.