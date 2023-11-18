السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إي فاينانس" تكشف خدمات واتفاقيات جديدة خلال مشاركتها بمعرضي "Cairo ICT 23" و"PAFIX"

إبراهيم سرحان
إبراهيم سرحان

أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن رعايتها ومشاركتها الحادية عشر في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 23" في دورته السابعة والعشرين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك رعايتها ومشاركتها للدورة العاشرة على التوالي لمعرض ومؤتمر "PAFIX" برعاية وحضور  محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

كما تشارك مجموعة "إي فاينانس" بمجموعة من الأنشطة الشبابية في معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية "Connecta”23" المقام بالتوازي مع معرض ومؤتمر "Cairo ICT”23" خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تأتي مشاركة "إي فاينانس" لهذا العام تحت شعار تمكين التحول الرقمي Digital Transformation enabler.
 

وتستعرض المجموعة العديد من استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية والتي تخدم العديد من المشاريع القومية المتنوعة، كما يشارك خبراء المجموعة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات معرض Cairo ICT”23، وكذلك تستقبل وتنظم مجموعة من ورش العمل داخل جناحها، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالحوسبة السحابية والأمن السيبراني على مدار أيام انعقاد المعرض.

وخلال فعاليات المعرض تُوقّع مجموعة "إي فاينانس" عدّة شراكات جديدة مع مجموعة من شركات المدفوعات الإلكترونية العالمية، بالإضافة إلى توقيع شراكات أخرى مع العديد من شركات التكنولوجية العالمية لضم خدماتها إلى منصة الحوسبة السحابية وخدماتها التابعة للمجموعة، كما تقوم "إي فاينانس" باستعراض دورها الرائد في منظومة "خدمات مصر" عبر السيارات المتنقلة التي سوف تتواجد بالمعرض.

ومن جانبه، صرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التنوع الكبير لخدمات وحلول المجموعة وجميع شركاتها التابعة يؤكد أهمية التواجد الفعّال داخل كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية للتكنولوجيا المتصلة بمختلف المجالات الاقتصادية، وذلك لتحقيق تواصل متكامل بين كافة شركات وأعمال المجموعة وجميع العملاء والقطاعات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا.

وأكد أن معرض ومؤتمر Cairo ICT يأتي في مقدمة المعارض الدولية التي تحرص المجموعة على رعايتها والمشاركة فيها بفعالية على مدار 11 عامًا متواصلة، لما يقدمه من أفكار سبّاقة وما يشهده من تجمع دولي كبير لنخبة رائدة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وقد تبنى العديد من الأفكار والمبادرات التي ساهمت في تنمية التحول الرقمي، وشهد ميلاد العديد من المعارض المتخصصة، منها معرض PAFIX الذي تفتخر المجموعة برعايته للعام العاشر على التوالي.

اي فاينانس الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية الحوسبة السحابية الأمن السيبراني إبراهيم سرحان

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