الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل توقع برتوكول تعاون مع شركة "مصر للطيران"

وزارة العمل توقع
وزارة العمل توقع برتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران

شهد مقر وزارة العمل اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الوزارة،و شركة مصر للطيران للخطوط الجوية -قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني،حيث يمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج،وعن "الشركة"، أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضًا عن الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وبحسب بيان صحفي اليوم،يأتي البروتوكول بين" الوزارة" و"الشركة"،بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية  بإعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني،و لديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها  لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة،خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج..

وزارة العمل: توعية طلاب وعمال بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

حضر مراسم توقيع البروتوكول من شركة مصر للطيران:المهندسة نشوة شبل مدير عام مكاتب البيع،والمهندسة هبه ممتاز مدير عام التخطيط وأبحاث السوق، ومحمود عصمت مدير عام السياحة،ومحمد عبد الحميد  مدير السياحه الدينية.. كما حضر  من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

 

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 55 طالبا ومعلما وإداريا بمدرسة العريش الفنية الفندقية بالمساعيد، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الأخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.

وزارة العمل مصر للطيران السياحة وزارة عبدالوهاب

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