بدء حصاد محصول الفول السوداني بمزارع الوادي الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد هذا العام، جني محصول الفول السوداني لعام 2023، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا الموسم أكثر من 40 ألف فدان، وأكبر مساحة منزرعة بمنطقة شرق العوينات، ويعد السوداني محصولًا زيتيًا مهمًا ويتميز بقيمته الغذائية المرتفعة ويدخل في صناعات عديدة، ونجحت محافظة الوادي الجديد في زراعة المحاصيل الطبية والزيتية والعطرية نجاحًا كبيرًا على مستوى القطاع الزراعي بالمحافظة.

وأكد ابراهيم وجيه، مهندس بإحدى شركات شرق العوينات، أن الفدان المنزرع بمحصول الفول السوداني يعطي حوالي 8 إلى 10 أراديب، ويتم تجهيز الفول السوداني بعد حصادة تمهيدًا لطرحه في الأسواق المحلية والخارجية، ويعتبر هذا المحصول من المحاصيل الصيفية ويحتاج إلى 6 شهور في الأرض للنضج.

وأضاف وجيه، أن متوسط إنتاج محصول الفول السوداني على مساحة الفدان الواحد بالوادي الجديد قد يصل إلى 3 أطنان ولا يقل عن اثنين في كثير من المناطق وخاصة ذات التربة الصفراء الخفيفة التي تجمع بين الرمال والطفلة الطينية، علاوة على الرعاية المتكاملة خلال أعمال الغرس والري والمكافحة.

وأوضح وجيه، أنه يتم حصاد المحصول من المزارع بالكامل ويتم بعد ذلك فرزه وتنقيته ونزع الشوائب والحشائش منه وغسله جيدًا وفرشه في مكان جيد حتى يجف ويعبأ في شكاير كبيرة تمهيدًا لتصديرة للأسواق الخارجية، حيث يتم تصدير حوالي 60% من إجمالي المحصول إلى أسواق كل من أوروبا وأمريكا ودول الخليج.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن إجمالي المساحة المنزرعة من الفول السوداني بالموسم الماضي لعام 2022 بلغت 37022 فدانًا، وأكبر مساحة منزرعة بمنطقة شرق العوينات وتبلغ 34060 فدانا، وفي بباريس تبلغ المساحة المنزرعة بالفول السودان2.962 فدان.

وأضاف المرسي، أن المديرية وضعت خطة مكثفة خلال الفترة الماضية للعمل على نجاح زراعة الفول السودانى وزيادة المساحات المنزرعة منه، عن طريق التوسع فى الحقول الإرشادية وعقد الندوات المتخصصة للمزارعين وإقناعهم بضرورة التخلى عن الزراعات التقليدية المستهلكة للمياه وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية وتحفيزهم على الزراعة

وتنتشر زراعات الفول السوداني بالأراضي الجديدة وخاصة التي يوجد بها نسبة رمال صفراء كأراضي منطقة شرق العوينات الموجودة بمحافظة الوادي الجديد والتي تشتهر بزراعة البقوليات والبطاطس والأقماح.

ويعتبر الفول السوداني أحد المحاصيل الزيتية الغنية بالأحماض الدهنية والفوائد الصحية للإنسان، والذي يجوب زراعته في مناخ دافئ وتربة مثالية تنفرد بها واحات مصر الغربية ضمن نطاق محافظة الوادي الجديد الأكثر إنتاجا وتوسعا بنسبة تقديرية بلغت 25% من إجمالي المساحة الكلية المنزرعة علي مستوي الجمهورية.