الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مزارع الواحات تستعد لحصاد المحاصيل الصيفية تمهيدًا لتصديرها

بعض المحاصيل الصيفية
بعض المحاصيل الصيفية

تستعد مزارع الوادي الجديد لاستقبال موسم حصاد بعض المحاصيل الزراعية الصيفية الاستراتيجية وعلى رأسها محصول الفول السوداني والبطاطس والتمور، وذلك تمهيدًا لتصديرها لجميع الدول العربية والأوروبية، وكذلك عرضها للسوق المحلية. 

ونجحت الحكومة متمثلة في اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في زراعة المحاصيل المهمة التي يتم استيرادها من الخارج والاعتماد على زراعتها في الأراضي المصرية والاهتمام بالمنتج المحلي الذي يُعد من أجود المنتجات على مستوى العالم.

من جهته، أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اهتمام القيادة السياسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع الزراعي بمختلف مناحي الوادي الجديد والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، وعلى رأسها محصول القمح الذي يعد من أهم المحاصيل التي تجود زراعتها في أراضي الواحات.

وأضاف المرسي، أنه تم زيادة أعداد الصوب الزراعية بكل مراكز المحافظة لزراعة أصناف كثيرة من الخضر والفاكهة وعرضها أمام الجمهور في الأسواق الثابتة والمتنقلة بين القرى والمدن والمنافذ الخاصة بالوحدات المحلية للحد من نقص المنتجات الزراعية في جميع الأسواق والإكتفاء الذاتي من الغذاء وعرض الفائض بأسواق المحافظات المجاورة.

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