محمد الباز: التصريحات والدعاية الإسرائيلية عن الأزمة فى غزة "طق حنك"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العديد من الناس لم يتوقعوا الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "كنا نرى الثلاثي الأسود في مجلس الحرب، نتنياهو وجالانت وجانتس، ونسمع تصريحاتهم التي كانت تؤكد القضاء على عناصر حركة حماس".

وأشار إلى أن هدف إسرائيل من هذه الحرب القضاء تمامًا على حماس، لافتًا إلى أن التصريحات والدعايا الإسرائيلية بخصوص عودة المحتجزين لدى حماس دون قيد أو شرط، يعتبر دعايا "طق حنك".

وتابع: "ليس معنى أن تقول إسرائيل شيئا أنها لديها الإمكانات لتنفيذ ما تقوله، إسرائيل كانت تمارس دعاية طق حنك".

وأشار إلى أن المفاجأة هي أن التفاوض على صفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية بدأ مبكرًا جدًا، موضحًا أن المحتجزين لدى حماس ليسوا فقط إسرائيليين لكم من جنسيات أخرى وعدد منهم أمريكان.