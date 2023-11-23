"الباز": الشعب الفلسطينى يحظى بأكبر حالة تعاطف وتفهم لوضعه فى تاريخ القضية

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن المكاسب والخسائر المعنوية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني يحظى الآن بأكبر حالة تعاطف وتفهم لوضعه في تاريخ القضية الفلسطينية.

وتابع: "ليس فقط تعاطف بسبب مشاهد المجازر وجثث الأطفال وقصف المستشفيات، لكن هذا التعاطف يصاحبه فهم للقضية، لأن في هذه الحرب إسرائيل مارست على العالم أكبر عملية خداع وكذب في تاريخ القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن العديد من الأجيال الجديدة بدأت تبحث عن أصل القضية الفلسطينية، بعدما تكشف للعالم الكذب والخداع والتضليل الذي تمارسه إسرائيل.

وأردف: "بدأت الناس تبحث عن أصل القضية ليجدوا أن إسرائيل مجموعة عصابات صهيونية ومحتلون سطوا على بيوت الشعب الفلسطيني ولا يريدون منح هذا الشعب فرصة في الحياة".

ولفت إلى أن الفلسطينيين كسبوا التعاطف وفهم الناس للقضية وإسرائيل خسرت خسائر معنوية ونفسية كبيرة جدًا على الأقل الأجيال الجديدة في دولنا العربية والإسلامية التي لم تكن مشغولة بالقضية الفلسطينية ولم تكن على درجة كبيرة من التعاطف مع القضية.

كما أشار إلى أن إسرائيل روجت خلال السنوات الماضية أنها الدولة الديمقراطية المتقدمة، لكن الأجيال الجديدة اكتشفت حقيقتها.

أكبر عملية غسيل مخ للشباب عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أن إسرائيل مارست أكبر عملية غسيل مخ للشباب عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي لإظهار أن إسرائيل دولة مسالمة وشباب كتير انخدعوا، لكن وجدوا نفسهم أمام آلة عسكرية بشعة متوحشة غير إنسانية تمارس كل الأعمال التي لا ترضي الله ولا الضمير والبشر، لافتًا إلى أن هؤلاء الأجيال استردوا وعيهم واكتشفوا أنهم أمام كيان عنصري دموي متوحش وعصابات وليست دولة.