الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم مؤتمرا لأساليب إدارة مستشفيات القاهرة

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تنظم  المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في نسخته الثانية والعشرين، حول "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة -الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 18 – 19 ديسمبر  المقبل في القاهرة.

 يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبشراكة استراتيجية بين المنظمة ومجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية. 

مناقشة التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي

تأتي أهمية المؤتمر من خلال مناقشة التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي حاليًا في القطاع الصحي العربي والإفريقي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية.

دراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي 

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.

 أبرز الجهات المشاركة في فعاليات وأعمال المؤتمر 

يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، رؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، أعضاء الاتحادات الطبية ونقابات المهن الطبية، عمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي، ممثلو هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، العاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.

ادارة المستشفيات الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات التأمين الصحي التغطية الصحية الشاملة منظمة الصحة العالمية المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية القاهرة

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