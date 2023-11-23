أسباب رفض مارسيل كولر تعاقد الأهلي مع مهاجم فيوتشر في الشتاء

تحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم هجوم القلعة الحمراء.

وقال المصدر، إن اللاعب خرج من حسابات كولر نظرا لمشاركة اللاعب مع فريقه في بطولة الكونفيدرالية ومن ثم لن يستفيد منه الفريق في بطولة إفريقيا.

وأضاف أن أزمة جماهير الأهلي مع المصري البورسعيدي؛ تسببت في استبعاد مروان حمدي من الحسابات الفنية، وكانت هناك حالة واحدة فقط للتعاقد مع اللاعب حال فسخ التعاقد مع ناديه في ظل الأزمة القائمة حاليًا.

ولم يتبق في القائمة المرشحة سوى أحمد أمين اوفا لاعب إنبى الذي يحظى بإعجاب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ومن المقرر أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع إنبى لمعرفة طلباته المادية في حالة موافقة كولر علي ضم اللاعب في يناير المقبل.

مران الأهلي| الدوليون ينتظمون في مران الفريق

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق اليوم الخميس بعد حصول الفريق علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة.‏

وشارك من الأهلي مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، حيث خاض المنتخب مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

وواصل الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مباراة ودية على ملعب التتش، جمعت بين لاعبي الفريق مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. ‏