الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعدادات استعدادًا للانتخابات الرئاسية

استعدت محافظة القاهرة
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

تستعد المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر2023، من خلال التنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، وطبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.  

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة توفيرًا لوسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

استعدادات أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

 

وتنفيذًا لتوجيهات نائب المحافظ، يواصل حي حلوان استعداداته لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كل المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع مراعاة اختيار اللجان الانتخابية بالدور الأرضي لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

 مراجعة مقرات اللجان الانتخابية وحملات للنظافة بمحيط المدارس

وتابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية الأعمال، حيث أسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة بنك الإسكندرية بمنطقة عرب راشد بحلوان وبنطاق مدارس الحي، وجارٍ المتابعة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ومقرات اللجان الانتخابية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بقيادة اللواء عبدالتواب محمد رئيس الحي، بالمرور الميداني ورفع جميع المخالفات والإشغالات أمام المدارس التي من المقرر عقد اللجان الانتخابية بها ورفع درجة الاستعداد للقصوى أمامها، وجارٍ المتابعة حتى تمام انتهاء الأعمال.

يذكر أنه تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر من يوم 10 حتى 12 ديسمبر للشهر المقبل 2023، كما تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر من يوم 1 لـ 2 ديسمبر 2023.

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية رفع درجة الاستعداد المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تبدأ فى تطهير 6 مخرات للسيول استعدادا لموسم الشتاء

"الوقائع" تنشر قرار محافظة القاهرة باعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكينى القديم

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

مالك السيارة المتسببة في حادث كوبري أحمد عرابي يرشد عن منزل السائق

رحيل رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء