نائب محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعدادات استعدادًا للانتخابات الرئاسية

تستعد المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر2023، من خلال التنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، وطبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة توفيرًا لوسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

استعدادات أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

وتنفيذًا لتوجيهات نائب المحافظ، يواصل حي حلوان استعداداته لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كل المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع مراعاة اختيار اللجان الانتخابية بالدور الأرضي لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

مراجعة مقرات اللجان الانتخابية وحملات للنظافة بمحيط المدارس

وتابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية الأعمال، حيث أسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة بنك الإسكندرية بمنطقة عرب راشد بحلوان وبنطاق مدارس الحي، وجارٍ المتابعة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ومقرات اللجان الانتخابية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بقيادة اللواء عبدالتواب محمد رئيس الحي، بالمرور الميداني ورفع جميع المخالفات والإشغالات أمام المدارس التي من المقرر عقد اللجان الانتخابية بها ورفع درجة الاستعداد للقصوى أمامها، وجارٍ المتابعة حتى تمام انتهاء الأعمال.

يذكر أنه تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر من يوم 10 حتى 12 ديسمبر للشهر المقبل 2023، كما تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر من يوم 1 لـ 2 ديسمبر 2023.

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية