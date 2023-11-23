وقف القصف وعلاج الجرحى.. 6 أمور تستفيد بها غزة من الهدنة الإنسانية

نجحت جهود المفاوضات المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة تقضي بوقف العنف على سكان القطاع لمدة 4 أيام، حيث تم إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الحركة حماس وتل أبيب، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي فى كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى القطاع، ولكن كيف يستفيد سكان غزة من الهدنة بعد حرب دامت قرابة شهرين.

بنود الاتفاق

وقف إطلاق نار مؤقت من الجانب الإسرائيلي على سكان القطاع

وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق غزة ووقف تحركات الآليات العسكرية.

إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين بسجون الاحتلال دون سن 19 عامًا

إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى غزة ، شمالًا وجنوبًا.

استفادة سكان القطاع من الاتفاق

وسوف يستفيد سكان القطاع من الهدنة كالتالي.

1- طريق ترتيب أنفسهم والحصول على قسط من الراحة بعد توقف القصف المستمر.

2- الاستفادة من المساعدات الواردة في محاولة إعادة تشغيل المستشفيات.

3- حصول الأسر وخاصة النازحين على الأدوية والمواد الغذائية، والمياه، التي انقطعت عنهم خلال الفترة الماضية، دون إيجاد بدائل إلا مياه الأمطار.

فرصة أكبر لنقل الجرحى والمصابين عبر معبر رفح

4- قد تكون الهدنة فرصة أكبر لنقل الجرحى والمصابين عبر معبر رفح لتلقي العلاج اللازم لهم، بعد تضرر البنية التحتية لمستشفيات غزة بالكامل، نتيجة القصف المستمر عليها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

5- الاستفادة من كميات الوقود الواردة عبر شاحنات المساعدات التي من المقرر أن يتم إدخالها وفقًا للهدنة.

6- إعادة ترتيب أوضاع النازحين، داخل المخيمات المخصصة لهم، بعد تدهور الأحوال بسبب القصف المستمر، دون توقف، وهطول الأمطار كذلك خلال الفترة الماضية، مع بدايات دخول فصل الشتاء.