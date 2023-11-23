200 شخص من حاملى الجنسيات المزدوجة يصلون معبر رفح.. ودخول 10 سيارات إسعاف لغزة

كشف محمد عبيد، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن وصول ثلاث حافلات تقل أكثر من 200 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى معبر رفح.

كما أعلن مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة اليوم الخميس، عن دخول 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.

غارات إسرائيلية على غزة

وفي سياق آخر، استُشهد وأُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، الليلة، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، تركزت جنوبه بشكل عنيف، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة باستشهاد 4 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة أبوالروس بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.