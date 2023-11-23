مدير مستشفى غزة الأوروبى: خروج المنظومة الصحية بغزة عن الخدمة أمر غير مسبوق

أكد صالح الهمص، مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن خروج المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة أمر غير مسبوق، موضحًا أن آلاف الجرحى اضطروا للتوجه إلى جنوب القطاع.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: "رفعنا أعداد الأسرّة في المستشفى إلى 600 سرير بسبب ارتفاع أعداد المرضى والجرحى، ونحاول تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بأقل الإمكانات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل مستشفى الإندونيسي

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى الإندونيسي، وأن هناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الصحة أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجًا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل ما بين 6-7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء، في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.