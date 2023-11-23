الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وهدان: دخول هدنة غزة حيز التنفيذ انتصار لجهود مصر منذ اندلاع الحرب

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، نجاح الوساطة المصرية في اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية وحماس، مشيرًا إلى أن اتفاق الهدنة يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين من المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.

وقال "وهدان"، في تصريح له اليوم، إن هذا الاتفاق يأتي انتصارًا للجهود المصرية المبذولة على مدار شهر ونصف من أجل الوصول إلى تهدئة إنسانية في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي على مدار أكثر من 45 يومًا، بالإضافة إلى نفاذ السلع الغذائية والوقود وخروج جميع المستشفيات بالقطاع عن الخدمة، إضافة إلى قطع الكهرباء والمياه.

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اتفاق الهدنة يتضمن دخول المساعدات الإنسانية

وأضاف النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن اتفاق الهدنة يتضمن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع، لتخفيف معاناة أهالي القطاع ومحاولة تقديم يد العون لهم، والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية لعشرات الآلاف من المصابين، مؤكدًا أن الدور المصري لا يمكن المزايدة عليه بأي شكل، فمصر من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية حيث تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، كونها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وبعدًا استراتيجيًا شديد الأهمية.

وأكد النائب سليمان وهدان أن الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة ستواصل العمل من أجل تمديد الهدنة، والإفراج عن مزيد من المحتجزين والأسري، بالإضافة إلى تقديم المساعدات لسد احتياجات أهالى القطاع، مشددًا على ضرورة تكاتف العالم من أجل دعم الرؤية والموقف المصري الذي يسعى إلى تغليب الحلول السلمية لتجنيب المنطقة مزيدًا من العنف.

اتفاق الهدنة المساعدات الإنسانية غزة حرب غزة 2023 دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غزة

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