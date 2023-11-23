الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار الديوان الملكى السعودى: جهود الهلال الأحمر المصرى لإغاثة غزة دفعتنا لتوسيع الشراكة معه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز، مستشار الديوان الملكي السعودي للشئون الإنسانية، والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، إننا نعيش ونمر بأزمة كارثية كبيرة جدا في قطاع غزة.

 وأضاف بن عبدالعزيز، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر  المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: “شاهدنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، وهو ما دفعنا لتجديد الشراكة معه، فاليوم نتواجد في وزارة التضامن الاجتماعي بحضور وزيرتها نيفين القباج، لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف لتوسيع الشراكة بين المركز والهلال الأحمر المصري”.

وتابع: “الهدف مشترك بيننا، وهو وصول أكبر حجم من المساعدات للمحتاجين والمتضررين في غزة، خاصة الأطفال والنساء”.

تفاعل كبير من جميع القطاعات في مصر مع أزمة غزة

وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول للأزمة في غزة، وجدنا تفاعلا كبيرا من جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في جمهورية مصر العربية، وقام مركز الملك سلمان بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وكذلك الهلال الأحمر الفلسطيني، لنقل المساعدات، حيث وصلت 15 طائرة حتى الآن، علاوة على إقامة جسر بحري وصلت إليه السفينة الأولى، كما ستصل إليه سفينتان بحمولة 320 شاحنة، و20 سيارة إسعاف، وغيرها من المساعدات الأولية وسوف يتبعها قوافل أخرى.

وقال: “نأمل أن يتم الضغط على الجانب الإسرائيلي وأن يسمح بفتح معبر رفح بلا قيد لدخول المساعدات بشكل عاجل وسريع”.
 

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من جهتها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة؛ جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء، والأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دورًا محوريًا في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وكان قد أعلن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن إرسال 1090 شاحنة بحمولة 18.800 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

عبدالله بن عبدالعزيز الأحمر المصري قطاع غزة الهلال الملك سلمان

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