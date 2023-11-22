الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: وصول 14 سيارة إسعاف لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء للجنوب

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن وصول 14 سيارة إسعاف برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء إلى الجنوب، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلَّمت، أمس، 70 شاحنة من جمعية الهلال الأحمر المصري، مُحملة بالمساعدات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ- في بيان صحفي مقتضب- إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وأشارت المتحدثة إلى أنه بذلك يصبح عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة 1353 شاحنة؛ أي ما يعادل حوالي 42 شاحنة في اليوم الواحد. 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر

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