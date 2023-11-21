الهلال الأحمر: توفير احتياجات الأسر المتضررة من الأمطار

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن متطوعي الهلال الأحمر يعملون على مدار الساعة لتوفير احتياجات الأسر فى محافظة شمال سيناء فى ظل موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد منذ يومين، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأضاف أن متطوعي الهلال مكلفون بالتواجد الميداني وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والتعامل مع آثار الأمطار التي تعرضت لها معظم المحافظات، لاسيما شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.

وأعلنت وزارة التضامن، عن الاستعداد لفصل الشتاء من خلال تجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن مخصصات لبند الاغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

وفى سياق متصل، يواصل متطوعى الهلال الاحمر المصري تهجيز وارسال المساعدات الانسانية العاجلة لقطاع غزة وذلك بمركز الخدمات اللوجيستية فى العريش.

وأكدت أنه رغم الأحوال الجوية وتقلبات الطقس الحالية والمعبر يواصل العمل على مدار 24 ساعة لتسهيل إجراءات دخول المساعدات وشاحنات الوقود وكذلك استقبال المصابين من أبناء القطاع.

ولفتت إلى أن شاحنات المساعدات الإنسانية يتم استقبالها من داخل مصر وخارجها حيث يتم نقل حمولتها على الحافلات في انتظار دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.

وكان قد أنه تم إرسال 1090 شاحنة بحمولة 18.800 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر حتى الآن لدعم قطاع غزة بلغ أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، قائلًا: “المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة تعتبر نقطة في بحر بسبب الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني والدمار الذي يتعرض له بصفة يومية”.