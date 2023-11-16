الهلال الأحمر: الاستعداد لاستقبال سفن المساعدات لإرسالها إلى غزة

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق السفن الكبيرة التي تستهدف إرسال كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع.

وأكد الناظر، على هامش لقاء عدد من الصحفيين، أن الهلال الأحمر المصري على أتم الاستعداد لاستقبال هذه السفن، لافتًا إلى أنه جارٍ إعداد طريقة دخولها إلى غزة.

وأشار إلى أن "الهلال" استقبلت 131 طائرة قادمة من 30 دولة بإجمالي 3015 طنًا، كما استقبلت مساعدات من 8 منظمات بإجمالي 3215 طنًا، بالإضافة إلى 6 آلاف طن من الأمم المتحدة داخل مصر.

وأكد أنه تم إرسال 1090 شاحنة، شملت 18.800 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

ولفت إلى أن عدد المتطوعين لدى "الهلال" ارتفع إلى 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، يواصلون الليل بالنهار لتعبئة المساعدات.

استقبال المساعدات من 34 دولة

وأكدت الجمعية أن الدول التي قدمت مساعدات هي: "مصر، الجزائر، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، الدنمارك، الإمارات، فرنسا، اليونان، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بنجلاديش، إيطاليا، بولندا، السعودية، سنغافورة".

ولفتت إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحّة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة.