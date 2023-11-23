الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعارضات مشروع تطوير كورنيش النيل وامتداد محور الحضار بالقاهرة

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تسابق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة الزمن للإسراع من وتيرة انتهاء المشروعات القومية العملاقة التي كان للمنطقة نصيب الأسد منها، وفي إطار الاعمال القائمة حاليا للمخطط الشامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة تعارضات امتداد محور الحضارة بمصر القديمة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعارضات والمضي قدما في زيادة نسب تنفيذ الأعمال، استكمالا لأعمال الإزالات التي بدأتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

اعمال إزالات شارع الفسطاط تتم ضمن أعمال تطوير الكورنيش 

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، ميدانيا، أعمال إزالات شارع الفسطاط ضمن تطوير طريق الكورنيش بحي مصر القديمة، وأحد تعارضات توسيع الطريق القادم من منطقة جامع عمرو وقصر الشمع إلى الكورنيش.

وأكدت نائب محافظ القاهرةبذل الجهود من كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة، ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

يذكر قيام الأجهزة التنفيذية بإشراف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بإزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل، والتي شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق والبوابة الرئيسية ومدخل سوق الساحل بمنطقة آثر النبي ورفع محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم، والمقرر إزالته وإعادة تركيبها أعلى مبنى حي مصر القديمة، وجاري إزالة مبنى حي دار السلام، وتعارضات الطريق بقرية الفخاريين وغيرها.

محور الحضارات تطوير كورنيش النيل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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